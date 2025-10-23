هنادي مهنا بإطلالة ناعمة في اليوم الثامن من الجونة
كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
عرض 3 صورة
عرض 3 صورة
عرض 3 صورة
ظهرت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وارتدت هنادي فستان طويل بقصة "الكب" باللون الأخضر اللامع.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود
واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.
ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة باللون الفضي.
وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.