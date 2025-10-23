إعلان

هنادي مهنا بإطلالة ناعمة في اليوم الثامن من الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

08:28 م 23/10/2025
    هنادي مهنا
    هنادي مهنا

ظهرت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت هنادي فستان طويل بقصة "الكب" باللون الأخضر اللامع.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود


واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة باللون الفضي.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

هنادي مهنا لفنانة هنادي مهنا هرجان الجونة السينمائي

