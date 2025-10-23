هنادي مهنا بإطلالة ناعمة في اليوم الثامن من الجونة

على مدار أيام الجونة.. نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة في المهرجان

نور إيهاب بإطلالة جريئة في اليوم الثامن من الجونة



ظهرت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت هنادي فستان طويل بقصة "الكب" باللون الأخضر اللامع.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود



واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة باللون الفضي.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.