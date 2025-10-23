إعلان

على مدار أيام الجونة.. نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة في المهرجان

كتبت- شيماء مرسي
تصوير-علاء أحمد

08:20 م 23/10/2025
أثارت بعض النجمات الجدل بعد ظهورهن بفساتين مفتوحة وجريئة خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي بداية من الافتتاح حتى اليوم السادس.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز النجمات التي ظهرن بفساتين مفتوحة في الجونة.

رانيا يوسف
ارتدت الفنانة رانيا يوسف بفستان بصيحة الظهر المكشوف باللون الفيروزي، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

لقاء الخميسي
أطلت الفنانة لقاء الخميسي بفستان طويل "كت" باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

لينا صوفيا
ظهرت الفنانة لينا صوفيا بفستان قصير من الأمام وطويل من الخلف باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة بنفس اللون.

نجلاء بدر
لفتت الفنانة نجلاء بدر الأنظار بفستان طويل يجمع بين اللونين الوردي والأسود، بقصة واسعة ومكشوفة عند منطقة الصدر.
واختارت مكياجا قويا بألوان ترابية وشفاه بلون نيود، مع تسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامح وجهها.
زينت إطلالتها بقلادة وأساور أنيقة أضافت لمسة فاخرة.

آية سماحة
ظهرت الفنانة آية سماحة بفستان كت طويل باللون البيج اللامع، مغطى بالكامل بالتطريزات الدقيقة التي عكست الأضواء على السجادة الحمراء، واعتمدت مكياجا ناعما، فيما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بانسيابية جذابة.
أكملت إطلالتها بمجوهرات بسيطة مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

هنا شيحة
اختارت الفنانة هنا شيحة الظهور بفستان طويل شفاف عند منطقة البطن باللون الأسود بتصميم أوف شولدر، ما منحها مظهرا لافتا.

رنا رئيس
اختارت الفنانة رنا رئيس فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض، مزيناً بتطريزات لامعة.
وتألقت بمكياج ناعم وأحمر شفاه نيود، مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

مايان السيد
ظهرت الفنانة مايان السيد بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأزرق، واعتمدت مكياجا قويا.

جميلة عوض
أطلت الفنانة جميلة عوض بفستان طويل باللون الأسود "كت"، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

