فساتين جريئة وقصيرة.. 15 صورة لنجمات بإطلالات ملفتة في الجونة

شهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 8 إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات خطفت الأنظار، غير إن بعض النجمات اعتمدن الظهور بفساتين قصيرة.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز إطلالات للنجمات بفساتين قصيرة في مهرجان الجونة السينمائي من الافتتاح إلى اليوم الرابع.



أروى جودة

ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان قصير باللون البيج مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.



لبلبة

تألقت الفنانة لبلبة بفستان قصير باللون الأسود اللامع بصيحة الشراشيب، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة باللون الفضي.



مي الغيطي

ارتدت الفنانة مي الغيطي فستان قصير باللون البني، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.



جيهان الشماشرجي

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان قصير باللون الفيروزي بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.



هنا شيحة

تألقت الفنانة هنا شيحة بفستان قصير باللون الأسود بقصة "الكب"، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.



روجينا

ارتدت الفنانة روجينا فستان قصير باللون الذهبي اللامع بقصة "الكب"، ونسقت مع إطلالتها حقيبة وحذاء بنفس اللون.



إنجي علاء



أطلت الكاتبة إنجي علاء فستان قصير باللون الرصاصي ونسقت أسفله توب وحقيبة باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.



ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي بفستان قصير باللون الرصاصي الداكن ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.