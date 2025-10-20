إعلان

إطلالة جريئة لـ هاجر السراج في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

10:40 م 20/10/2025
    الفنانة هاجر السراج
    الفنانة هاجر السراج
    الفنانة هاجر السراج
    الفنانة هاجر السراج
    الفنانة هاجر السراج

ظهرت الفنانة هاجر السراج بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت هاجر فستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة الكب.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

