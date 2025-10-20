إطلالة جريئة لـ هاجر السراج في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة هاجر السراج بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت هاجر فستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة الكب.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.