خطفت الأنظار.. نجلاء بدر بفستان مكشوف في مهرجان الجونة

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت نجلاء فستان طويل باللون الأسود مكشوف عتد منطقة الخصر.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.