خطفت الأنظار.. نجلاء بدر بفستان مكشوف في مهرجان الجونة
كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
10:20 م 20/10/2025
ظهرت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وارتدت نجلاء فستان طويل باللون الأسود مكشوف عتد منطقة الخصر.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.
واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.
وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.