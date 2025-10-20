إعلان

إنجي علاء بإطلالة ملفتة على ريد كاربت خامس أيام الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

09:41 م 20/10/2025
    إنجي علاء
    إنجي علاء
    إنجي علاء

ظهرت الكاتبة إنجي علاء بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت إنجي فستان قصير باللون الأسود بصيحة الريش، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يمفس اللون.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت إنجي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

إنجي علاء الجونة مهرجان الجونة

