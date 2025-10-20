إنجي علاء بإطلالة ملفتة على ريد كاربت خامس أيام الجونة

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

ظهرت الكاتبة إنجي علاء بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت إنجي فستان قصير باللون الأسود بصيحة الريش، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يمفس اللون.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت إنجي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.