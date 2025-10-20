إعلان

على طريقة مارلين مونرو.. لولا سوليا بإطلالة جريئة في الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

07:28 م 20/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الممثلة السورية لولا سوليا
  • عرض 9 صورة
    الممثلة السورية لولا سوليا
  • عرض 9 صورة
    الممثلة السورية لولا سوليا
  • عرض 9 صورة
    الممثلة السورية لولا سوليا
  • عرض 9 صورة
    الممثلة السورية لولا سوليا
  • عرض 9 صورة
    الممثلة السورية لولا سوليا
  • عرض 9 صورة
    الممثلة السورية لولا سوليا
  • عرض 9 صورة
    الممثلة السورية لولا سوليا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ظهرت الممثلة السورية لولا سوليا بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت لولا فستان طويل باللون الأبيض بصيحة الأوف شولدر وبفتحة عند منطقة البطن.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت لولا أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.

على طريقة مارلين مونرو.. لولا سوليا بإطلالة جريئة في الجونة


كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد


ظهرت الممثلة السورية لولا سوليا بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت لولا فستان طويل باللون الأبيض بصيحة الأوف شولدر وبفتحة عند منطقة البطن.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت لولا أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.

الممثلة السورية لولا سوليا لولا سوليا الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الخارجية الأمريكية لمصراوي: ملتزمون بتنفيذ اتفاق السلام في غزة
هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب
بودكاست مصراوي| استشاري جهاز هضمي يقدم روشتة ذهبية لعلاج الكبد الدهني (فيديو)