ظهرت الممثلة السورية لولا سوليا بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت لولا فستان طويل باللون الأبيض بصيحة الأوف شولدر وبفتحة عند منطقة البطن.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت لولا أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.

على طريقة مارلين مونرو.. لولا سوليا بإطلالة جريئة في الجونة



كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد



