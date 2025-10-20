يسرا بإطلالة ناعمة في فعاليات اليوم الرابع من الجونة

بأكثر من نص مليون.. 10 صور لإطلالة درة في ثاني أيام مهرجان الجونة

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة يسرا بإطلالة جذابة خلال حضورها فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وأطلت يسرا بقميص باللون الأبيض ونسقت أسفله توب بنفي اللون وبنطلون باللون الأسود.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت يسرا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق.