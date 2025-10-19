إعلان

"ملكة الألوان".. إلهام شاهين بإطلالة مبهجة في رابع أيام الجونة

كتب : مصراوي

07:34 م 19/10/2025
    إلهام شاهين
كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة إلهام شاهين، بإطلالة جذابة ومبهجة، خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وتألقت إلهام مرتدية فستان طويل متعدد الألوان، ومزين برسومات مميزة.

واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بالأحمر الناري.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة مزيج من اللونين الأبيض والأسود، وحذاء أسود. وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وعقد.

الهام شاهين اطلالة الهام شاهين مهرجان الجونة

