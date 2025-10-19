لبلبة بإطلالة ناعمة في رابع أيام مهرجان الجونة

ناقد موضة يعلق على إطلالة مي سليم في مهرجان الجونة.. 6 صور

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة لبلبة، بإطلالة ناعمة، خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وتألقت لبلبة مرتدية فستان قصير متعدد الألوان.

واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بالأحمر الناري.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون البيج.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وعدة أساور، بالإضافة إلى نظارة شمسية.