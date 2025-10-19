"محتشم ومناسب لها".. ناقد موضة يصف إطلالة هذه الفنانة في مهرجان الجونة

تصوير- علاء أحمد

أشار ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إلى أن إطلالة الفنانة ليلى علوي خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، كان مألوفا لكنه مناسب للفنانة.

وقال خلال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" إن تصميم الفستان مكررا وشبيها بإطلالات سابقة، إلا أن ذلك لايغد سلبيا في هذه الحالة، موضحا أن الفستان مناسبا لها من حيث الشكل، والقصة، والعمر.

وأضاف أن الإطلالة كانت متكاملة، حيث وصف الفستان بأنه "مرتب ومحتشم ومناسب لها تماما".

كما أشاد بتناسق تسريحة الشعر والمكياج مع الإطلالة، ومنح الإطلالة تقييم 7.25 من 10.