"باندانا" بـ 20 ألف جنيه.. أحمد حاتم بقطعة غير تقليدية في "الجونة السينمائي"

كتب – أميرة حلمي:

10:58 م 18/10/2025
في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، لفت الفنان أحمد حاتم الأنظار بإطلالة غير تقليدية تمزج بين الأناقة الفرنسية الكلاسيكية والجرأة.

اختار حاتم قميص يحمل اسم Bandana Blouse من دار Ami Paris، بتصميم مستوحى من أقمشة الباندانا. جاءت

أحمد حاتم

القميص بلون كريمي فاتح (أوف وايت) من قماش خفيف ولامع، مع ياقة عالية مغلقة وأكمام واسعة تضيف حركة وانسيابية.

القطعة من Ami Paris بسعر 360 يورو، أي ما يعادل نحو 19,944 جنيهًا.

قميص أحمد حاتم أحمد حاتم الجونة

