جاكيت بـ 17 ألف جنيه.. أحمد مالك بإطلالة شتوية كاجوال في "الجونة السينمائي"

في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، لفت الفنان أحمد حاتم الأنظار بإطلالة غير تقليدية تمزج بين الأناقة الفرنسية الكلاسيكية والجرأة.

اختار حاتم قميص يحمل اسم Bandana Blouse من دار Ami Paris، بتصميم مستوحى من أقمشة الباندانا. جاءت

القميص بلون كريمي فاتح (أوف وايت) من قماش خفيف ولامع، مع ياقة عالية مغلقة وأكمام واسعة تضيف حركة وانسيابية.

القطعة من Ami Paris بسعر 360 يورو، أي ما يعادل نحو 19,944 جنيهًا.