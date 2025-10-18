"قميص أبيض وجيب".. ياسمين العبد بإطلالة ساحرة في ثالث أيام الجونة
كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد
تألقت الفنانة ياسمين العبد، بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وارتدت ياسمين قميصا باللون الأبيض، ونسق أسفلها جيب طويل باللون الوردي مزين بتطريزات لامعة وبصيحة الشراشيب.
واعتمدت مكياجا ناعما إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان النيود.
واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى تتناسب مع إطلالتها.
ونسقت مع الإطلالة كلاتش وحذاء باللون الفضي اللامع.
وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عقد، وخاتم.