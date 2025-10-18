في اليوم الثالث من الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025، لفت الفنان ماجد المصري الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة جمعت بين الراحة والرقي في آن واحد.

اختار ماجد أوفرشيرت من الكوردوروي باللون الأوف وايت من تصميم العلامة الهولندية الفاخرة Profuomo، تميّز بخطين رفيعين بالأسود على الياقة وأزرار من قرن الثور، في خامة من قطن وصوف 100%.

القصة جاءت بقَصّة “نورمال فيت” مريحة تسمح بارتداء طبقات خفيفة أسفلها، مما جعلها مثالية لأجواء الجونة.

نسّقها مع بنطلون كاجوال وحذاء كلاسيكي بسيط بنفس اللون.

الأوفرشيرت من Profuomo بلغ سعره 249.95 يورو، أي ما يعادل تقريبًا 13,884 جنيهًا.