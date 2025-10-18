جريئة.. روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها في ثالث أيام الجونة
كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد
ظهرت الفنانة روجينا، بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.
وأطلت روجينا مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الذهبي اللامع بقصة الكب.
واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.
وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.