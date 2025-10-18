إعلان

جريئة.. روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها في ثالث أيام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

10:05 م 18/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفنانة روجينا، بإطلالة جريئة
  • عرض 4 صورة
    الفنانة روجينا، بإطلالة جريئة
  • عرض 4 صورة
    الفنانة روجينا، بإطلالة جريئة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد


ظهرت الفنانة روجينا، بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.


وأطلت روجينا مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الذهبي اللامع بقصة الكب.


واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.


ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.


وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

روجينا إطلالة روجينا مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين