جمال ودلال.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة أنيقة في ثالث أيام الجونة
كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد
تألقت الفنانة إلهام شاهين، بإطلالة محتشمة وأنيقة تبرز جمالها خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.
وأطلت إلهام مرتدية فستانا طويلا مزيجا من اللونين الأبيض والأسود.
واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.
وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وعقد.