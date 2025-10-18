خطفت الأنظار بالأحمر.. يسرا بإطلالة جريئة في ثالث أيام الجونة

فستانها تجاوز الـ 300 ألف جنيه.. بسنت شوقي بالأخضر الزمردي في "الجونة السينمائي"

ظهرت الفنانة يسرا، بإطلالة جريئة، خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وأطلت يسرا مرتدية فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، تميز بأنه بقصة الكب ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش فضي، وحذاء باللون الأحمر.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أقراط طويلة وخاتم.