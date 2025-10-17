محمود حميدة بإطلالة أنيقة في ثاني أيام الجونة

صور لـ لبلبة بإطلالة جذابة في فعاليات اليوم الثاني من الجونة

تصوير- علاء أحمد

ظهر الفنان محمود حميدة، بإطلالة كاجوال أنيقة، خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وأطل محمود مرتديا تيشرت باللون البرتقالي ونسق أسفله بنطلون بيج.

كما أكمل اللوك بارتداء حذاء بني، وقبعة باللون البيج.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.