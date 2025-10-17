تارا عماد تتألق بإطلالة أنيقة في ثاني أيام الجونة

صور لـ لبلبة بإطلالة جذابة في فعاليات اليوم الثاني من الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة تارا عماد، بإطلالة أنيقة، خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وظهرت تارا مرتدية توب فستان طويل باللون البني بقصة ضيقة على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، سلسلة، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.