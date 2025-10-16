فستان شفاف بدون بطانة.. مايا دياب بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة

إطلالة جريئة بالأخضر الفسفوري.. بسنت شوقي تتألق مع محمد فراج في مهرجان

ظهرت المطربة مايا دياب، بإطلالة جريئة ومُلفتة، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت مايا فستانا طويلا شفافا بدون بطانة مزيج من اللونين الذهبي والأخضر الفاتح، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.