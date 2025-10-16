بإطلالة جريئة وناعمة.. مي الغيطي تتألق في افتتاح مهرجان الجونة

تصوير: علاء أحمد

أطلت الفنانة مي الغيطي، بإطلالة جريئة، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت مي فستانا طويلا باللون الفضي اللامع بقصة الكب، ومزين بتطريزات لامعة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي اللامع، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق وخاتم.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.