بـ20 ألف جنيه.. 20 صورة لفستان نسرين طافش في الجونة بألوان مختلفة – أيهم الأجمل؟

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة



كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد:

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة بإطلالة ساحرة وجريئة.

اختارت نسرين فستان من تصميم Fouad Sarkis، تميز باللون الأخضر وقصة حورية البحر، من قماش الكريب الناعم.

الفستان يتمتع بتصميم ملفت يتضمن قصة عنق عالية مع فتحة رأسية على منطقة الصدر، وأكمام طويلة، ما يمنح الإطلالة جاذبية وجرأة.

وجاءت تفاصيل الفستان لتضيف بريقاً خاصاً، إذ زُين بشراريب على شكل نجوم عند منطقتي الصدر والخصر، مما أضفى لمسة من الفخامة والأناقة.

وبحسب موقع بيعه “fouad sarkis”، بلغت تكلفة الفستان حوالي 20 ألف جنيه، كما يتوفر بألوان متعددة، أبرزها الأحمر الناري والأزرق، إلى جانب الأخضر الذي فضّلته نسرين لهذه المناسبة.

واكتملت إطلالتها بحقيبة يد كلاتش ذهبية وأقراط ماسية متدلية من علامة Iram Jewellery، مما زاد من أناقة الإطلالة.

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