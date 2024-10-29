أسوأ إطلالات النجمات في خامس أيام الجونة.. كارثية

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تحرص نجمات الفن على الظهور في كامل أناقتهن على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ولكن بعضهن يظهرون بإطلالات غير موفقة أو تصميمات قديمة في خامس أيام المهرجان.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أسوأ إطلالات النجمات في خامس أيام مهرجان الجونة، وفق ما كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات لـ"مصراوي".

جيهان خليل:

علقت زينب على إطلالة الفنانة جيهان خليل قائلة: " اختيار سيء للغاية، حيث أن الإطلالة تناسب الشاطىء وليس مهرجان الجونة".

بسنت صيام:

اختيار الفنانة بسنت صيام لـ الجينز غير مناسب للظهور على الريد كاربت إطلاقا.

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