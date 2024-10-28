بـ 700 ألف جنيه.. سعر خرافي لإطلالة كندة علوش في مهرجان الجونة

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد:

في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، تألقت الفنانة كندة علوش بإطلالة ملكية جذابة.

ارتدت فستانًا يشبه العباءة بتصميم المصمم حسن إدريس.

الفستان تميز بفتحات جانبية طويلة أضفت لمسة من الجاذبية والأناقة، واستخدم إدريس الألوان الأرضية، مثل البني والبيج والأخضر والرمادي، مما يعكس روح الطبيعة. كما زُين الفستان بطبعات يدوية لكفوف، مع تطريزات مميزة بالفصوص والخيوط التي أضفت عليه سلاسة وانسيابية.

تواصل موقع “مصراوي” مع دار أزياء Hassidriss، وأكدوا أن سعر الفستان هو 8,100 دولار، أي ما يعادل حوالي 394,391 جنيهًا مصريًا دون تكاليف الشحن.

ووضحوا أنهم يقوموا بإعادة إنتاج التصميم، وتفصل الملابس بحسب المقاس، كما يمكن تعديل القصة واللون بما يتناسب مع روح الشخصية والمناسبة.

الإكسسوارت:

بالإضافة إلى الفستان، اعتمدت كندة أقراطًا ذهبية متدلية تُعرف باسم “أقراط قطرات الدموع” من مجموعة مجوهرات Dima Jewellery، ويبلغ سعرها 270 ألف جنيه على موقع بيعها.

وتعتبر الأقراط رمزًا للقصص الفلسطينية ومشاعر الصمود والأمل التي يجسدها الشعب الفلسطيني.

بلغ إجمالي سعر إطلالة كندة علوش في رابع أيام مهرجان الجونة حوالي 700 ألف جنيه.

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