ماذا قالت إلهام شاهين بعد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي ؟

"شبه بعض".. بالصور- إيمان العاصي مع ابنتها في حفل ختام الجونة السينمائي

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها صورا من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، موجهة رسالة لرجل الأعمال سميح ساويرس ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام وعلقت: "آخر ليلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.. الدورة الثامنة من أهم وأقوى الدورات.. فعاليات مكثفة جدا كل يوم .. ما بين ندوات ومناقشات ومعارض وعروض أفلام".

وأضافت: "حقيقي كل شئ منظم على أعلى مستوى .. شكرا للإخوة الأصدقاء الغاليين سميح ونجيب ساويرس.. شكرا للصديق عمرو منسي وكل فريق العمل معه .. شكرا ماريان خوري.. شكرا لكل الجنود المجهولة وراء الكواليس على مجهودهم الكبير .. برافو جدا .. وإن شاء الله نلتقي دايما على خير.. وأتمنى لكم المزيد من النجاح والتألق".

وشهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.