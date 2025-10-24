الجونة- منى الموجي:

كشفت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، عن فوز الممثل أحمد مالك بجائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "كولونيا" للمخرج محمد صيام.

وتسلم أحمد مالك الجائزة من رئيس لجنة تحكيم المسابقة النجمة ليلى علوي، وذلك بعد تصفيق كبير من الحضور، قائلا "أخيرا بعد ٨ دورات من الجونة السينمائي الدولي طبعا بس المصري، أخيرا جائزة أفضل ممثل وصلت مصر، أول ممثل مصري ياخد الجايزة يا جدعان".

وتابع "من وأنا طفل اتربيت في الصناعة دي وسطكم، فخور إني جزء وامتداد للصناعة، اختارني التمثيل وهو أول حب ليا، وهيفضل حبي ليه شغفي الأول والأخير، الجائزة دي بتقولي إن الحب ده ماكانش من طرف واحد، شكرا فريق العمل، الفيلم كان بيتكلم عن الأهل وعايز أشكر أهلي، شكرا لجنة التحكيم ولمهرجان الجونة. وكلمة للشباب مهما كنا فين لازم نتعلم أهم حاجة نتعلم".

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تكريم النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، والتي تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.