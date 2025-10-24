عمرو منسي: "الجونة السينمائي" بقى مهرجان حقيقي وجماهيري مش للنخبة

الجونة- منى الموجي:

في كلمته بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، المُقام الآن على مسرح البلازا، في مدينة الجونة على شاطئ البحر الأحمر، وجه عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان الشكر للمهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس.

وقال عمرو: "شكرا يا سميح وشكرا يا نجيب من أول يوم على التقدير، من غيركم ومن غير دعمكم المهرجان ماكانش هيتعمل، انتم الموتور الحقيقي للمهرجان، فخور ومبسوط من قلبي، النسخة دي قلنا التركيز هيكون على الصناعة وان شعار سينما من أجل الإنسانية يجب تفعيله بجد، نحن محظوظين أننا اتغدينا مع كيت بلانشيت، جت مخدتش فلوس وكانت مصدقة أن المهرجان مبني على دعم الإنسانية وجميع قضاياها ولما جت حست أنه شيء حقيقي يتصدق".

وتابع عمرو منسي "القضايا الإنسانية محور المهرجان وحضرنا حفل أوركسترا النور والأمل وكانت مؤثرة جدا، بنبين أن المهرجان بيحاول يدعم أي قضية إنسانية، وبقى مهرجان حقيقي وجماهيري مش مهرجان للنخبة".

انطلق حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح البلازا، بعزف السلام الجمهوري، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وتقدم حفل الختام المذيعة والممثلة ناردين فرج، واستعرضت في كلمتها أبرز فعاليات الدورة الثامنة التي انطلقت في 16 أكتوبر ونحتفل بختامها بإعلان الفائزين اليوم 24 أكتوبر.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.