"شبه بعض".. بالصور- إيمان العاصي مع ابنتها في حفل ختام الجونة السينمائي

تصوير / علاء أحمد:

خطفت الفنانة الشابة نور إيهاب الأنظار على ريد كاربت اليوم الأخير من مهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام حاليًا بحضور كوكبة وعدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

وظهرت نور بإطلالة جريئة ومميزة على السجادة الحمراء، تداعب الكاميرات وعدسات التصوير.

خطفت الفنانة شيماء سيف متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها بوزن نحيف أثار جدل المتابعين.

شهد مهرجان الجونة في دورته الثامنة عرض 70 فيلمًا، منها أربعون داخل المسابقة الرسمية، سواء أفلام روائية طويلة أو قصيرة أو وثائقية.

كما شهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.