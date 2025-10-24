إعلان

"تاتو وضهر مكشوف".. مايان السيد تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتب : معتز عباس

08:39 م 24/10/2025
    مايان السيد في مهرجان الجونة (2)
    مايان السيد في مهرجان الجونة (1)
    مايان السيد في مهرجان الجونة (6)
    مايان السيد في مهرجان الجونة (4)
    مايان السيد في مهرجان الجونة (8)
    مايان السيد في مهرجان الجونة (9)
    مايان السيد في مهرجان الجونة (10)
    مايان السيد في مهرجان الجونة (11)
    مايان السيد في مهرجان الجونة (7)
    مايان السيد في مهرجان الجونة (5)

تصوير /علاء أحمد:

حرصت الفنانة مايان السيد على التقاط الصور التذكارية في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بالدورة الثامنة.

وظهرت مايان السيد بإطلالة جريئة مرتدية فستان واسع بضهر مكشوف وتضع تاتو على الضهر، خلال حضورها ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي.

شهد مهرجان الجونة في دورته الثامنة عرض 70 فيلمًا، منها أربعون داخل المسابقة الرسمية، سواء أفلام روائية طويلة أو قصيرة أو وثائقية.

كما شهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

