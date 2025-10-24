كتب - معتز عباس:

تصوير /علاء أحمد:

شاركت الفنانة رنا رئيس جمهور وحضور مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة جريئة وأنيقة، الذي يختتم فعاليته اليوم الجمعة 24 أكتوبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن.

وظهرت رنا مرتدية فستان واسع وجريء على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي، الذي شهد حضور كوكبة من نجوم الفن.

شهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.