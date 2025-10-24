إعلان

"فستان مميز وأنيق".. إنجي علاء تتألق في ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتب : معتز عباس

07:59 م 24/10/2025
كتب - معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

حرصت المؤلفة إنجي علاء على الظهور على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي، في ختام فعالياته اليوم الجمعة 24 أكتوبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن.

ظهرت إنجي علاء مرتدية فستان مميز على الريد كاربت بمهرجان الجونة السينمائي،

شهد مهرجان الجونة في دورته الثامنة عرض 70 فيلمًا، منها أربعون داخل المسابقة الرسمية، سواء أفلام روائية طويلة أو قصيرة أو وثائقية.

كما شهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

