تصوير- علاء أحمد:

يقام مساء اليوم الجمعة، حفل ختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، في عرس سينمائي شهد العديد من الفعاليات الفنية لمميزة.

وبدأ منذ قليل توافد النجوم والإعلاميين على ريد كاربت حفل الختام منعهم الإعلامية لميس الحديدي التي تألقت وخطفت الأضواء فور وصولها بفستان باللون النبيتي أنيق.

ومن المنتظر أن يحضر عدد من النجوم الذين تألقوا بإطلالتهم طوال فترة المهجان، إلى جانب حضورهم العديد من الندوات والعروض الأولى عالميا لعدد من الأعمال السينمائي.

وشهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.