أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن إقامة عرض ثالث للفيلم المصري "هابي بيرث داي" للمخرجة سارة جوهر، اليوم 22 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بقاعة أوديماكس. يأتي هذا العرض الإضافي استجابةً للإقبال الجماهيري الكبير الذي شهده العمل في عرضيه السابقين.

انطلق الفيلم في عرضه العالمي الأول من مهرجان تريبيكا السينمائي بمدينة نيويورك، حيث حقق نجاحًا واسعًا وفاز بثلاث جوائز رئيسية هي أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو، قبل أن يتم اختياره رسميًا لتمثيل مصر في سباق الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم دولي.

عُرض "هابي بيرث داي" في افتتاح الدورة الحالية من مهرجان الجونة السينمائي، ضمن فئة "الاختيارات الرسمية خارج المسابقة"، حيث حظي باستقبال جماهيري. حضر العرض الأول أغلب صنّاع الفيلم، في مقدمتهم المخرجة سارة جوهر والمخرج والكاتب محمد دياب وفريق التمثيل، في أول عرض بالشرق الأوسط وأفريقيا.

تدور أحداث الفيلم حول "توحة"، الطفلة الصغيرة التي تعمل خادمة في بيت إحدى العائلات الثرية في القاهرة، لتتداخل حياتها القاسية مع أجواء عيد ميلاد ابنة صاحبة المنزل.

يضم الفيلم النجوم نيللي كريم، وحنان مطاوع، وحنان يوسف، والأطفال ضحى رمضان، وخديجة أحمد، وهو من تأليف سارة جوهر ومحمد دياب، وإخراج سارة جوهر في تجربتها السينمائية الطويلة الأولى.

مهرجان الجونة السينمائي:

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.