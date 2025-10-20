شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي أغرب القطات التي خطفت أنظار الجمهور وعدسات كاميرات التصوير.

نيقولا معوض

البداية كانت من الفنان نيقولا معوض الذي فاجأ الجمهور على الريد كاربتـ، وظهر بإطلالة غريبة مرتديًا "بيجاما" ويضع حلق في أذنه اليسرى، وذلك أثناء تواجده على السجادة الحمراء.

لولا سوليا

كشفت الفنانة السورية لولا سوليا عن ظهورها في مهرجان الجونة بإطلالة جريئة، وظهرت بلوك مميز وقصة شعر النجمة العالمية "مارلين مونرو".

ثراء جبيل

استعرضت الفنانة ثراء جبيل حملها على السجادة الحمراء، في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت مرتدية فستان واسع وكبير يناسب الحمل.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.