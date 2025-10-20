بإطلالة ساحرة.. يسرا تواصل التألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

كتب - معتز عباس

تصوير / علاء أحمد:

واصلت النجمة يسرا التألق في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

وظهرت يسرا بإطلالة أنيقة وساحرة مرتدية فستان واسع وكبير، على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.