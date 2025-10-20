إعلان

بالأزرق اللامع.. بسنت شوقي تسرق الأضواء في الجونة السينمائي

كتب : معتز عباس

10:05 م 20/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بسنت شوقي في الجونة (4)
  • عرض 5 صورة
    بسنت شوقي في الجونة (5)
  • عرض 5 صورة
    بسنت شوقي في الجونة (3)
  • عرض 5 صورة
    بسنت شوقي في الجونة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- معتز عباس:

تصوير- علاء أحمد:

خطفت الفنانة بسنت شوقي الأنظار بظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

وارتدت فستان قصير لامع أبرز جمالها.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

بسنت شوقي السجادة الحمراء مهرجان الجونة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الخارجية الأمريكية لمصراوي: ملتزمون بتنفيذ اتفاق السلام في غزة
هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب
بودكاست مصراوي| استشاري جهاز هضمي يقدم روشتة ذهبية لعلاج الكبد الدهني (فيديو)