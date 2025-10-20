إعلان

"فستان مكشوف الظهر".. أول ظهور للنجمة رانيا يوسف مع عريسها في مهرجان الجونة السينمائي

كتب : مصراوي

10:04 م 20/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف وزوجها على الريد كاربت في مهرجان الجونة
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف وزوجها على الريد كاربت في مهرجان الجونة
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف وزوجها على الريد كاربت في مهرجان الجونة
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف وزوجها على الريد كاربت في مهرجان الجونة
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف وزوجها على الريد كاربت في مهرجان الجونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بصحبة زوجها المخرج أحمد جمال في أول يوم لها بمهرجان الجونة السينمائي

وارتدت فستان من الستان مشكوف الظهر أبرز رشاقتها .

وانتهت رانيا من تصوير أغلب مشهدها من ملسلسل لينك الذي يتم عرضه حاليا.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

رانيا يوسف مهرجان الجونة السينمائي أحمد جمال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان