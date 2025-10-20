الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:



نظم مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الاثنين 20 أكتوبر، ضمن فعاليات الدورة الثامنة، جلسة حوار للمخرج الكبير شريف عرفة، أدارها الفنان عباس أبو الحسن، في منطقة البلازا على شاطئ البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من القائمين على المهرجان وضيوفه من النجوم.

وحكى النجم حسين فهمي كواليس موافقته على بطولة فيلم اللعب مع الكبار والذي جمعه بالنجم عادل إمام، من إخراج شريف عرفة، قائلا "لما طلبني في اللعب مع الكبار قلت له هتعمل فيلم سينما ولا فيلم لعادل إمام، قالي لا هعمل فيلم سينما، ووافقت

وطلبت منه كل فعل لعادل إمام أعمل رد فعل عليه".



شهدت الجلسة حضور النجمة يسرا، الفنان نور النبوي، المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، الفنان أحمد السعدني، السيناريست مريم نعوم، الفنانة بسنت شوقي، الفنانة مي سليم، الفنانة ميس حمدان.



مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.