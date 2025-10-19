إعلان

بالفيديو.. رقص لبلبة أمام الكاميرات في مهرجان الجونة السينمائي

كتب : معتز عباس

10:56 م 19/10/2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    قبلة وتحية من لبلبة في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 19 صورة
    لبلبة على الريد كاربت
  • عرض 19 صورة
    لبلبة في ثالث ايام مهرجان الجونة (1)
  • عرض 19 صورة
    لبلبة على الريد كاربت
  لبلبة
    لبلبة
  • عرض 19 صورة
    لبلبة في مهرجان الجونة (2)
  • عرض 19 صورة
    لبلبة في مهرجان الجونة (1)
  الفنانة لبلبة
    الفنانة لبلبة
  الفنانة لبلبة
    الفنانة لبلبة
  الفنانة لبلبة
    الفنانة لبلبة
  • عرض 19 صورة
    لبلبة في حفلف زفاف نجل هاني رمزي
  لبلبة وإلهام شاهين
    لبلبة وإلهام شاهين
  لبلبة
    لبلبة
  لبلبة
    لبلبة
  فستان لبلبة
    فستان لبلبة
  • عرض 19 صورة
    لبلبة على الريد كاربت (3)
  • عرض 19 صورة
    لبلبة على الريد كاربت (2)
  • عرض 19 صورة
    لبلبة على الريد كاربت (1)

شهدت السجادة الحمراء في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة لقطات فريدة ومميزة، للنجوم والنجمات.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت، قبل العرض الخاص لفيلمي "اسكندرية رايح جاي" تكريمًا للراحل يوسف شاهين، وفيلم "فرانكشتاين".

وخطفت الفنانة لبلبة الأنظار بعد رقصها أمام الكاميرات في مهرجان الجونة، كما تألقت الفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين على الريد كاربت.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

