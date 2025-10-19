بالفيديو.. رقص لبلبة أمام الكاميرات في مهرجان الجونة السينمائي

شهدت السجادة الحمراء في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة لقطات فريدة ومميزة، للنجوم والنجمات.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت، قبل العرض الخاص لفيلمي "اسكندرية رايح جاي" تكريمًا للراحل يوسف شاهين، وفيلم "فرانكشتاين".

وخطفت الفنانة لبلبة الأنظار بعد رقصها أمام الكاميرات في مهرجان الجونة، كما تألقت الفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين على الريد كاربت.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

