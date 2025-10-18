بالصور| نانسي عجرم تُحيي حفلًا غنائيًا على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

تصوير- علاء أحمد:

يواصل الفنان حسن أبو الروس إثارة الجدل بإطلالاته الغريبة لليوم الثالث من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام.

ظهر حسن أبو الروس مرتديا بدلة قاتمة مطرزة ونظارة شمس على الريد كاربت، وحرص على تحية المتواجدين والتقط العديد من الصور التذكارية.

وشهد اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي العديد من الفعاليات الفنية بحضور أبرز النجوم وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت اليوم السبت، افتتاح النسخة الجديدة من سوق سيني جونة، إلى جانب جلسة حوارية مع النجمة الأسترالية العالمية كيت بلانشيت.

يذكر أن آخر مشاركات حسن أبو الروس الفنية كانت بمسلسل "شباب امرأة"بطولة الفنانة غادة عبد الرزق، ومسلسل "قهوة المحطة" وسط نخبة من نجوم الدراما المصرية وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

