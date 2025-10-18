إعلان

"قبلة وتحية".. لبلبة تخطف الأنظار بـ "فستان كريستالي" في مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

07:38 م 18/10/2025
    قبلة وتحية من لبلبة في مهرجان الجونة (2)
    قبلة وتحية من لبلبة في مهرجان الجونة (3)
    لبلبة في مهرجان الجونة (1)
    لبلبة في ثالث ايام مهرجان الجونة (2)
    قبلة وتحية من لبلبة في مهرجان الجونة (1)
    لبلبة على الريد كاربت
    لبلبة في ثالث ايام مهرجان الجونة (1)

تصوير / علاء أحمد:

شاركت الفنانة لبلبة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وخطفت لبلبة الأنظار على "الريد كاربت" من مهرجان الجونة، بعدما ظهرت مرتدية فستان طويل وأنيق، مزين بالفصوص الكريستال.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

