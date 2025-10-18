الليلة.. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة" بعد تكريمها في

تصوير / علاء أحمد

حرصت نجمة هوليوود الممثلة كيت بلانشيت على التقاط صورًا مميزة على "الريد كاربت" في اليوم الثالث للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت كيت بإطلالة مميزة وهادئة، مرتدية "قميص" زاهي بألوان هادئة، وبنطال أسود واسع، على "السجادة الحمراء، بحضور المهندس نجيب ساويرس وعمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.