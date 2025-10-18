إعلان

بإطلالة هادئة وأنيقة.. 20 صورة لنجمة هوليوود كيت بلانشيت في مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

07:05 م 18/10/2025
    اطلالة كيت بلانشيت في مهرجان الجونة (2)
    اطلالة كيت بلانشيت في مهرجان الجونة (5)
    اطلالة كيت بلانشيت في مهرجان الجونة (3)
    كيت بلانشيت تخطف الأنظار في ثالث ايام الجونة (2)
    كيت بلانشيت تخطف الأنظار في ثالث ايام الجونة (3)
    كيت بلانشيت تخطف الأنظار في ثالث ايام الجونة (4)
    كيت بلانشيت تلتقط صورا في مهرجان الجونة (1)
    كيت بلانشيت تلتقط صورا في مهرجان الجونة (2)
    كيت بلانشيت تلتقط صورا في مهرجان الجونة (3)
    كيت بلانشيت في اطلالة مميزة وهادئة في مهرجان الجونة (1)
    كيت بلانشيت في اطلالة مميزة وهادئة في مهرجان الجونة (2)
    كيت بلانشيت تخطف الأنظار في ثالث ايام الجونة (1)
    اطلالة كيت بلانشيت في مهرجان الجونة (4)
    كيت بلانشيت في اطلالة مميزة وهادئة في مهرجان الجونة (3)
    كيت بلانشيت مفاجاة مهرجان الجونة (3)
    كيت بلانشيت في اطلالة مميزة وهادئة في مهرجان الجونة (4)
    كيت بلانشيت مفاجاة مهرجان الجونة (1)
    اطلالة كيت بلانشيت في مهرجان الجونة (4)
    كيت بلانشيت مفاجاة مهرجان الجونة (5)

تصوير / علاء أحمد

حرصت نجمة هوليوود الممثلة كيت بلانشيت على التقاط صورًا مميزة على "الريد كاربت" في اليوم الثالث للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت كيت بإطلالة مميزة وهادئة، مرتدية "قميص" زاهي بألوان هادئة، وبنطال أسود واسع، على "السجادة الحمراء، بحضور المهندس نجيب ساويرس وعمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

