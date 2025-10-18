إعلان

بالصور.. كيت بلانشيت ونجيب ساويرس مفاجأة اليوم الثالث في مهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

07:03 م 18/10/2025
تصوير - علاء أحمد:

خطفت النجمة العالمية كيت بلانشيت الأنظار من ظهورها الأول في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وحرص المهندس نجيب ساويرس وعمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان على التقاط صورًا تذكارية على "الريد كاربت" في اليوم الثالث للمهرجان.

ظهرت نجمة هوليود كيت بإطلالة أنيقة وهادئة على الريد كاربت، بجوار المهندس نجيب ساويرس، وعمرو منسي ودار بينهما وصلة حديث أمام عدسات الكاميرات.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

كيت بلانشيت نجيب ساويرس مهرجان الجونة السينمائي ثالث أيام الجونة

