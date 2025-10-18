أثارت الفنانة نجلاء بدر، تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

وظهرت نجلاء بدر بفستان جريء خطفت من خلاله الأنظار إليها خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

ونشرت نجلاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عرض فيلم (عيد ميلاد سعيد).. مهرجان الجونة السينمائي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شكلك اتغير خالص، كفاية جمال بقى، دي نجلاء بدر ولا جيهان الشماشرجي؟، قمراية، عسولة، أحلى واحدة".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.