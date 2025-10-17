هالة صدقي: منة شلبي كانت هتغرق في "هي فوضى" ولو ممثلة غيرها كانت هترفض

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، جلسة حوار مع النجمة منة شلبي، ضمن برنامج تكريمها، أدارها المخرج كريم الشناوي، بحضور مجموعة كبيرة من النجوم.

شهدت الندوة حضور النجوم: أحمد السعدني، يسرا، إلهام شاهين، لبلبة، يسرا اللوزي، حسين فهمي، محمد العدل، عبدالرحيم كمال، ركين سعد، مايان السيد، كريم فهمي، أشرف عبدالباقي، زينة عبدالباقي، أمينة خليل.

وقالت منة إن إنجاز العمر كلمة كبيرة على سنها وعلى ما تتمنى القيام به، مشيرة إلى أن التكريم دفعة كبيرة جدا، لكن عندما يتم ترشيحها للأوسكار هذا ما يمكن أن تسميه بإنجاز العمر.

وأشارت أن أحيانا تختار خطأ، وأوقات لا توفق، وقد تعتذر عن أشياء وتنجح جدا، وهو انتصار لصناع العمل، مضيفة "اختياراتي مش كلها صح أكيد، أوقات اخترت حاجات وفقت فيها وأوقات لأ، وما يجعلني أوافق على عمل اني أصدق البنت دي موجودة ولا لأ، حتى لو مشفتهاش، مثلا مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، لم أقابل يوما قتال قتلة من قبل، ولكن خيالي يعرف يشتغل عليها فوافقت".

