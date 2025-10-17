الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

افتتح مهرجان الجونة السينمائي اليوم الجمعة 17 أكتوبر، معرض باب الحديد، احتفالا بمئوية ميلاد النجم العالمي يوسف شاهين، بحضور المهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس.

كما شهد المعرض حضور المخرج خالد يوسف، الفنانة لبلبة، المخرجة ماريان خوري، المنتج جابي خوري، الفنان محمود حميدة، المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، الفنان حسين فهمي.

المعرض تم تصميمه على شكل قطار يشبه قطر فيلم باب الحديد للمخرج يوسف شاهين، مع استعراض لأبرز أعماله السينمائية من مراحل حياته المختلفة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.