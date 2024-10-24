9 صور لـ أحمد داود وزوجته علا رشدي في افتتاح الدورة السابعة من "الجونة السينمائي"

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهد مهرجان الجونة السينمائي في حفل افتتاح دورته السابعة، حضور الفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي، على السجادة الحمراء وحرصا على التقاط صورا تذكارية.

كما تواجد في الحفل: أشرف عبدالباقي، ابنته المخرجة زينة، يسرا، إيناس الدغيدي، يسرا اللوزي، إلهام شاهين، أمينة خليل، أروى جودة، كريم قاسم، يوسف عثمان، الناقد أحمد شوقي رئيس تمويل سيني جونة لدعم صناع الأفلام، والمنتجة والمخرجة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، نسرين طافش، هند صبري، مي سليم، ميس حمدان، مريم الخشت.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تنطلق اليوم الخميس 24 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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