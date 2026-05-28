إعلان

إيرادات تتجاوز 25.2 مليون في اليوم.. تركي آل الشيخ يحتفل بالرقم القياسي لـ "7Dogs"

كتب : نوران أسامة

05:30 م 28/05/2026 تعديل في 05:51 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    بوستر أيماكس لفيلم 7 Dogs
  • عرض 11 صورة
    بوستر فيلم 7 Dogs
  • عرض 11 صورة
    7 Dogs
  • عرض 11 صورة
    عمرو دياب مع تركي ال الشيخ في العرض الخاص لفيلم 7 Dogs
  • عرض 11 صورة
    عمرو دياب مع تركي ال الشيخ في العرض الخاص لفيلم 7 Dogs (8)
  • عرض 11 صورة
    أحمد عز في العرض الخاص لفيلم 7 dogs (2)
  • عرض 11 صورة
    عمرو دياب مع تركي ال الشيخ في العرض الخاص لفيلم 7 Dogs (10)
  • عرض 11 صورة
    حسام الحسيني في العرض الخاص لفيلم 7 Dogs
  • عرض 11 صورة
    تارا عماد تروج لفيلم 7 Dogs قبل عرضه بالسينمات (2)
  • عرض 11 صورة
    عمرو دياب مع تركي ال الشيخ في العرض الخاص لفيلم 7 Dogs (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تحقيق فيلم "7Dogs" إيرادات قياسية في أول أيام عرضه، في موسم عيد الأضحى المبارك.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "في أول أيام عيد الأضحى وأول يوم عرض رسمي في مصر، حقق فيلم (7Dogs) إيرادات تجاوزت 25.2 مليون جنيه، مع أكثر من 180 ألف تذكرة في يوم واحد، ليتخطى بذلك أعلى إيراد يومي سابق في تاريخ السينما المصرية.. رقم قياسي، الحمد لله، والقادم أكبر".

ويواصل فيلم "7Dogs" تحقيق نجاحا كبيرا منذ طرحه بدور العرض السينمائي، إذ تصدر شباك التذاكر في أول أيام عيد الأضحى المبارك، محققًا رقمًا قياسيًا غير مسبوق.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، منهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، ناصر القصبي، وسلمان خان، والعمل قصة تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج بلال فلاح وعادل العربي.


7dogs فيلم 7Dogs أحمد عز تركي آل الشيخ

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة مصر وروسيا الودية الليلة
رياضة محلية

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة مصر وروسيا الودية الليلة
تبدأ من 720 ألف جنيه.. تعرف على أبرز 5 سيارات مجمعة محليًا بمصر
أخبار السيارات

تبدأ من 720 ألف جنيه.. تعرف على أبرز 5 سيارات مجمعة محليًا بمصر
10صور- داليا البحيري مع زوجها بفستان أسود أنيق
زووم

10صور- داليا البحيري مع زوجها بفستان أسود أنيق

إيرادات تتجاوز 25.2 مليون في اليوم.. تركي آل الشيخ يحتفل بالرقم القياسي
سينما

إيرادات تتجاوز 25.2 مليون في اليوم.. تركي آل الشيخ يحتفل بالرقم القياسي
حماس تحذّر: إسرائيل تسعى لإعادة الحرب.. وتهدد بانهيار اتفاق التهدئة في غزة
شئون عربية و دولية

حماس تحذّر: إسرائيل تسعى لإعادة الحرب.. وتهدد بانهيار اتفاق التهدئة في غزة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان