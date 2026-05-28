تشارك في بطولته.. أول تعليق من هنا الزاهد بعد العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تحقيق فيلم "7Dogs" إيرادات قياسية في أول أيام عرضه، في موسم عيد الأضحى المبارك.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "في أول أيام عيد الأضحى وأول يوم عرض رسمي في مصر، حقق فيلم (7Dogs) إيرادات تجاوزت 25.2 مليون جنيه، مع أكثر من 180 ألف تذكرة في يوم واحد، ليتخطى بذلك أعلى إيراد يومي سابق في تاريخ السينما المصرية.. رقم قياسي، الحمد لله، والقادم أكبر".

ويواصل فيلم "7Dogs" تحقيق نجاحا كبيرا منذ طرحه بدور العرض السينمائي، إذ تصدر شباك التذاكر في أول أيام عيد الأضحى المبارك، محققًا رقمًا قياسيًا غير مسبوق.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، منهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، ناصر القصبي، وسلمان خان، والعمل قصة تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج بلال فلاح وعادل العربي.



