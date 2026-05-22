شهدت السجادة الوردي للعرض الخاص لـ فيلم 7Dogs لقطة لفتت أنظار الحضور مع دخول كلبين، إذ حرص عدد كبير من المتواجدين على التقاط الصور معهما.

العرض الخاص يُقام اليوم الجمعة 22 مايو في إحدى السينمات الكبرى، بحضور صناع وأبطال الفيلم، إلى جانب نجوم الفن، وذلك قبل طرحه بمناسبة عيد الأضحى السينمائي.

فريق فيلم 7Dogs

ويجمع العمل كوكبة من نجوم العالم، تضم: الإيطالية مونيكا بيلوتشي، نجم بوليوود سلمان خان، سانجاي دوت، وخبير الفنون القتالية الألماني الصيني ماكس هوانج، إلى جانب النجمتين تارا عماد وساندي بيلا، كضابطتَي في فريق الإنتربول، بينما يظهر النجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر بمواجهة النجم سيد رجب بدور اللواء صبري.

فيلم الأكشن سفن دوجز، من بطولة كريم عبدالعزيز، ومن إخراج بلال فلاح وعادل العربي، ومأخوذ عن قصة للمستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدباح.

