كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم "خلي بالك" المقرر عرضه الفترة المقبلة.

فيلم خلي بالك من نفسك

ونشرت ياسمين مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت في الفيديو وهي تحمل بندقية آلية وتقوم بالتصوير داخل مخزن أسلحة، ضمن أحداث الفيلم.

تنتظر ياسمين عبدالعزيز طرح فيلمها السينمائي الجديد "خلي بالك من نفسك" بطولة أحمد السقا، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

وشاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في دراما رمضان الماضي بمسلسل "وننسى اللي كان"، الذي عرض على شاشة (إم بي سي مصر) ومنصة شاهد.

وشارك في بطولة المسلسل: كريم فهمي، شيرين رضا، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، خالد سرحان، محمد لطفي، منة فضالي، محمود حافظ، سينتيا خليفة، إنجي كيوان، إدوارد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.

